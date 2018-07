Un număr de 19 din cele 35 de bănci au înregistrat în 2017 scăderi ale cotelor de piaţă după active. Consolidarea sistemului bancar a continuat în 2017, Banca Comercială Carpatica şi Bank of Cyprus ieşind din peisajul bancar românesc. În top zece bănci au fost două schimbări importante, respectiv rocada Raiffeisen - UniCredit şi CEC Bank - ING Bank. ING Bank, Banca Transilvania şi Patria Bank au avut cele mai mari creşteri ale cotelor de piaţă. Multe schimbări de poziţie la băncile mici. Jumătate din băncile de pe piaţa locală au o cotă de piaţă de sub 1%.

