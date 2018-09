Pe 15 septembrie va avea loc Ziua de Curățenie Națională și Globală Let`s Do It, Romania! La nivel internațional, 150 de țări se unesc în cea mai mare mișcare civică – World Cleanup Day.

Obiectivul World Cleanup Day este de a mobiliza 5% din populația Globului pentru a produce o schimbare reală de comportament față de resurse și față de deșeurile generate. În România, Let`s Do It, Romania! își propune să mobilizeze 1 milion de voluntari. Înscrierea pentru Ziua de Curățenie Națională se face pe www.letsdoitromania.ro.

Topul înscrierilor pentru Ziua de Curățenie Națională în România pana la acest moment:

1.Olt – 7955 voluntari

2.Giurgiu –... citeste mai mult

