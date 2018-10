Topul firmelor maramureșene 2018

Azi, 26 octombrie, Camera de Comerț și Industrie Maramureș organizează „Topul firmelor maramureșene”, eveniment dedicat firmelor care prin rezultatele lor reușesc, de la un an la altul, să aducă plusvaloare economiei județului.

Topul are drept scop recunoașterea, promovarea și evidențierea firmelor ale căror rezultate contribuie la crearea de locuri de muncă, la dezvoltarea durabilă a județului și la îmbunătățirea calității vieții maramureșenilor.

Aprecierea și prestigiul de care se bucură această competiție este confirmată de aniversarea, în acest an, a unui sfert de veac de la organizarea primei ediții.

Evaluarea nivelului de performanță... citeste mai mult