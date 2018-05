Topul celor mai vandute modele in fiecare tara europeana: Skoda Octavia si Volkswagen Golf, cele mai populare Skoda Octavia a fost cel mai bine vandut model in primele 4 luni ale anului in 6 tari europene, in timp ce Volkswagen Golf a reusit aceasta performanta in 5 tari. In rest, europenii au preferat in special modele subcompacte.

Mai multe despre top, Skoda Octavia, Volkswagen Golf, cele mai vandute, automarket.ro Foto: automarket.ro Auto citeste mai mult

azi, 00:59 in Auto, Vizualizari: 92 , Sursa: 9am in