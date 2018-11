Dacă o luăm de la zero în jos, „cel mai cald” pe listă ar fi Antarctica, cu temperaturi record de -94,7 C şi cu vânturi de 300 de km pe oră.

Deţinătorul en-titre al trofeului de cel mai rece loc din univers se află însă chiar în curtea galaxiei noastre. în Calea Lactee, nebuloasa Bumerang tremură la -272 C. Adică 1 grad (Kelvin, ce-i drept) peste Zero Absolut.

Şi topul ar fi rămas unul natural, dacă tehnologia nu ne-ar fi permis să construim artificial cel mai rece loc din univers. Într-un experiment pe Staţia Spaţială Internaţională, oamenii de ştiinţă au creat cea mai scăzută temperatură considerată posibilă: -273,15 C (sau zero grade Kelvin) – un serviciu adus studiului... citeste mai mult