Cel mai bun restaurant în 2018 a fost desemnat Osteria Francescana (Italia) detronând Eleven Madison Park din New York, câştigătorul anului trecut, scrie forbs.com. Topul este realizat pe baza evaluărilor primite de la peste 1.000 de maeştri bucătari, şefi de restaurante, critici culinari şi alţi reprezentanţi ai industriei, sub protecţia anonimatului.

Topul celor mai bune restaurante din lume în 2018:

1. Osteria Francescana; Modena, Italia

2. El Celler de Can Roca; Girona, Spania

3. Mirazur; Menton, Franţa

4. Eleven Madison Park; New York, SUA

5. Gaggan; Bangkok, Tailanda

6. Central; Lima, Peru

7. Maido; Lima, Peru

8. Arpège; Paris, Franta

9. Mugaritz; San Sebastián, Spania... citeste mai mult

azi, 15:11 in Life, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in