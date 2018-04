Primarul din Băicoi, Marius Constantin, a declarat, corespondentului MEDIAFAX, că un topor cu o vechime de aproximativ 3.500 de ani, care provine din epoca bronzului, a fost găsit de un localnic pe albia râului Dâmbu.

”Un localnic l-a găsit. A venit şi mi l-a dat mie, iar eu l-am dus la Muzeul de Istorie şi arheologie, iar în zona respectivă vor fi demarate, din câte am înţeles, şi săpături. Este foarte frumos, are şi un model pe el. Va fi expus la muzeu după ce va fi curăţat”, a declarat Constantin.

Primarul a spus că astfel de unelte au mai fost găsite în zonă, topoarele fiind date, pe vremuri, la schimb.

"Din câte am studiat şi eu, există...

