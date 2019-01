Top Model of The Year 2019

- Au defilat pe catwalk alături de mentorul lor, modelul internaţional Denisa Hodişan.

În perioada 8-13 ianuarie a avut loc concursul internaţional „World Rising Stars” din Tbilisi, Georgia. Modelul orădean Denisa Hodişan, cât şi două dintre fetiţele pregătite la Şcoala de prinţi şi prinţese „Gift of beauty”, condusă de tânăra orădeancă, s-au dovedit a fi cele mai talentate şi frumoase concurente.

Astfel, Vanesa Pantiş, de 11 ani, a câştigat titlurile de Best Model (Grand prix), iar Alexia Berce, de 5 ani, a fost încoronată Best... citeste mai mult