Anul acesta, la liceele din Brasov s-a intrat cu medii mai mici decat in 2017!

Chiar si la Colegiile renumite ultima medie a fost sub cea de anul trecut.

In fruntea topului ramane Colegiul National "Dr.Ioan Mesota" unde s-a intrat in clasa a IX-a doar cu medii de peste 8,99.

In topul Colegiilor brasovene se afla si Colegiul de Informatică Grigore Moisil unde ultima medie a fost de 8.93, urmat de Andrei Şaguna, la care ultima medie de admitere a fost anul acesta 8.85.

Cu note bune s-a intrat in clasa a 9-a şi la Colegiul Andrei Mureşianu,ultima medie fiind aici: 8.35. Urmeaza Colegiul Emil... citeste mai mult

