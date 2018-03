Cojile de mere Coaja merelor conține aproape jumătate din totalul de fibre pe care le are acest fruct și o treime dintre nutrienți. Merele sunt bogate în vitaminele C, A și K, precum și în potasiu și previne apariția cheagurilor de sânge pe artere. În coaja lor se mai găsesc și antioxidanți ce mențin funcționarea plămânilor și ajută la rezolvarea problemelor respiratorii. Un studiu citat de worldhealthinfo.net a arptat chiar că antioxidanții din coaja merelor protejează creierul, ajutp memoria și inhibă creșterea celulelor canceroase, scrie unica.ro.

Cojile de cartofi Coaja de cartofi are mai mulți nutrienți decât restul legumei. Este bogată în fier, calciu,... citeste mai mult

