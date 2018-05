Top 5 reguli ciudate ale Familiei Regale Britanice

Familia Regală Britanică este una dintre cele mai cunoscute familii regale din lume. Ca în orice familie cu tradiție, există reguli striscte care nu pot fi încălcate, unele dintre ele putând să ni se pară ciudate.

Elisabeta a II-a este cunoscută ca fiind cel mai longeviv monarh în viață din lume, urcând pe tron la 6 februarie 1952. După cum știm cu toții, regina împreună cu Prințul Philip au patru copii:-pe Charles, Print de Wales, nascut in 1948; principesa Anne, nascuta in 1950; Andrew, Duce de York, nascut in 1960, si Edward, Earl of Wessex, nascut in 1964. Cei mai cunoscuți nepoți ai reginei fiind prințul... citeste mai mult

azi, 14:42 in Social, Vizualizari: 25 , Sursa: A1 in