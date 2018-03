Top 5 motive pentru care ar trebui sa ai un manager de proiect in compania ta Antreprenoriatul si afacerile nu sunt pentru oricine. Fiecare afacere este gandita cu scopul de a creste din ce in ce mai mult. Pentru asta, compania ar trebui sa functioneze fara nicio problema si cu oameni care au o indemanare sufienta incat sa creeze profit si o buna reputatie. Evident, ca orice alt scop, acesta vine cu provocari si obstacole.

Un manager de proiect are o pozitie centrala intr-un business. Este o pozitie necesara in cadrul companiei, de care, cu siguranta, ai nevoie pentru cresterea afacerii tale.

In acest articol iti prezentam 5