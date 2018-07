Top 5 filme cu Rowan Atkinson

Rowan Atkinson, cunoscut mai degrabă sub numele de Mr. Bean, este considerat ca fiind unul dintre cei mai buni actori de comedie din toate timpurile. Iată un top 5 filme cu acesta.

1 The Amazing Adventures of Mr. Bean

Acesta este un film cu un punctaj de 9,0 pe IMDB ceea ce înseamnă că promite mult. Filmul este cu și despre Mr. Ben în diverse situații stânjetitoare, amuzante sau penibile.

2 Blackadder Back & Forth

Lordul Blacadder (Rowan Atkinson) vrea sa le joace o farsa prietenilor sai in ajunul anului nou si ii ordona servitorului sau sa construiasca o masina a timpului dupa planurile lui Da Vinci. Ideea sa era sa... citeste mai mult

azi, 19:20 in Social, Vizualizari: 53 , Sursa: A1 in