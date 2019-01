Top 5 cele mai frecvente probleme de rezolvat intr-un centru de reparatii laptop?

Laptopurile reprezinta echipamente extrem de complexe, formate din sute de componente minuscule, atent imbinate, uneori inghesuite parca un pic prea mult. Pentru ca niciun echipament nu este infailibil, laptopurile se defecteaza la un moment dat.

Partea buna este ca intr-un centru de reparatii laptop se pot readuce in stare de functionare si in continuare isi pot servi utilizatorii, cu performante similare. Cand intervine o defectiune la un laptop exista foarte multe cauze. De aici rezulta numarul mare de servicii prestate de o firma de reparatii laptop. Unele firme au expertiza doar in anumite reparatii sau se rezuma doar la inlocuirea componentelor defecte cu altele... citeste mai mult