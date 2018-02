Ultima masă din zi este și cea care are cea mai mare influență asupra siluetei pentru că urmează perioada fără activitate și de odihnă deci nu ai pe ce să consumi energia. Am mai spus că aceasta ar trebui să fie cam cu 4 ore înainte de culcare, pentru a avea timp organismul să o digere. De asemenea, am mai zis și cu alte ocazii că seara este momentul pentru proteine și vitamine. Trebuie evitate cele cu eliberare mare de energie și cele care îngreunează digestia. Asta ca notă generală. Iată și o listă cu 5 exemple:

1. Carbohidrați

Făinoase, dulciuri, amidonoase fiindcă sunt surse de energie mare, aproape... citeste mai mult