Castravete Castravetele nu trebuie să-ţi lipsească din dietă deoarece are un conţinut ridicat de apă, ceea ce înseamnă că menţine corpul hidratat. Prepară smoothie-uri pe bază de castravete şi suc de lămâie, mănâncă salată de castraveţi, include leguma în alimentaţia ta sub orice formă.

Pepene roşu Vara este incompletă fără feliile de pepene roşu. El este fructul care are un conţinut ridicat de apă, 92%, plus un număr mare de substanţe nutritive, inclusiv vitaminele A, B6 şi C, antioxidanţi,... citeste mai mult

azi, 13:57 in Life, Vizualizari: 28 , Sursa: Adevarul in