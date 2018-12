Hyundai Auto Romania prezinta, in premiera nationala, Hyundai Kona, in cadrul Salonului Auto Bucuresti & Accesorii, care se desfasoara la Romexpo – Pavilionul Central, in perioada 4 – 12 noiembrie 2017. Gama Hyundai se extinde la nivel local...

Masini.ro, 4 Noiembrie 2017