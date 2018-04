Top 4 metode care te ajuta sa spargi toate barierele la inceputul unei afaceri Inceputul unei afaceri poate fi privit ca una dintre cele mai grele alegeri pe care trebuie sa le faci in viata. In acest moment, se observa un interes acut al tinerilor in acest sens. Totusi, antreprenoriatul nu este pentru toata lumea si este foarte greu sa rezisti la fel de entuziasmat precum ai inceput.

Cand vine vorba despre propria afacere, este clar ca te gandesti la independenta financiara, dar si la cum vei fi privit in societate.

Totusi, in spatele optimismului, se afla si anumite lucruri care te-ar putea impiedica atunci cand hotarasti sa-ti deschizi o afacere.... citeste mai mult