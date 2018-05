Top 4 lectii de business pe care le poti invata din succesul Avengers Cea mai de succes pelicula a companiei Marvel - Avengers, Infinity War, ascunde lectii folositoare oricarui antreprenor. Pana in prezent a adus incasari de peste 850 de milioane de dolari la nivel global, de aproape patru ori mai mult decat costurile de productie. Mai mult de atat, pelicula a batut toate recordurile la box office.

In tara noastra filmul a avut incasari de peste 3 milioane de lei. Cei care au vazut filmul, cu siguranta au vazut ca in spatele sau se ascund si cateva lectii reale.



