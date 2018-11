Top 3 stiluri de design interior preferate de romani: tu stii cum sa le obtii?

Amenajarea locuintei tinand cont de aceeasi tematica in toate incaperile ofera, cu siguranta, un grad sporit de confort si un ansamblu vizual foarte placut, atat pentru tine, cat si pentru cei care iti trec pragul.

Alegerea unui singur stil de design interior a devenit un pas important pentru romanii care isi doresc sa renunte la traditionalul amalgam regasit foarte des in casele mai vechi. Acestia pun, mai mult ca niciodata, accent nu doar pe utilitatea pieselor de mobilier, ci si pe felul in care acestea arata. In plus, culoarea peretilor, pardoseala si... citeste mai mult