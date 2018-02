Newsletter Eşti curios de ceea ce se întâmplă în lumea auto? Îţi trimitem ştirile zilei direct pe e-mail. Super Bowl-ul este unul dintre cele mai importante evenimente sportive din SUA. În fiecare an, la începutul lunii februarie, finala Campionatului de Fotbal American reușește să aducă în fața televizoarelor sute de milioane de telespectatori.

În finala din acest an, pe stadionul din Minneapolis, s-au întâlnit echipele New England Patriots și Philadelphia Eagles, iar scorul final a fost de 41 -33 în favoarea Vulturilor. Este pentru prima dată când echipa din Philadelphia câștigă Super Bowl-ul.

Așa cum ne-am obișnuit, producătorii auto mizează pe acest eveniment pentru a

ieri, 18:26 in Auto, Vizualizari: 38 , Sursa: Automarket in