Top 3 probleme majore in Marketing-ul online Fie ca vrem, fie ca nu vrem, traim totusi intr-o era digitala, iar asta inseamna ca trebuie sa ne adaptam. Toata lumea vorbeste despre importanta personalizarii in spatiul digital, insa foarte putini o pun in aplicare. V-ati intrebat vreodata de ce?

Personalizarea este strategia "must-have" a afacerilor serioase din mediul online. Potrivit unui studiu, 60% dintre comerciantii online vor sa isi personalizeze cat mai mult afacerea, insa putini stiu cum sa faca acest lucru eficient.

De ce este totusi atat de greu sa folosesti aceasta strategie?

