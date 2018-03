Top 10 tehnici de negociere Negocierea a devenit din ce in ce mai prezenta in zilele noastra, mai ales in domeniul vanzarilor. Atunci cand vorbim de negociere, implicit ne gandim la psihologie. Aceasta actiune vine la pachet cu planificare si anticipare.

In acest articol iti prezentam 10 dintre cele mai bune tehnici de negociere. Ele nu trebuie luate ca atare. Unele pot fi bune pentru situatia cu care te confrunti tu, unele nu. Unele pot fi etice, altele mai putin.

1. Tehnica “uliul si porumbelul” sau “baiat bun - baiat rau”

Aceasta tactica are in prim plan... citeste mai mult