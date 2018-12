Am descoperit că în această perioadă poţi găsi nişte oferte interesante. Pe final de an te poţi intersecta cu nevoia unor importatori de a lichida unele stocuri, poţi profita de o reducere semnificativă la un model care se apropie de finalul carierei sau care deja a primit o generaţie nouă. Spre exemplu, noua generaţie Clasa A a fost lansată în România anul trecut, dar poţi găsi un A Class din vechea generaţie la un preţ extrem de bun. Un astfel de model vine şi cu garanţia că eventualele mici sincope ce pot apare la un model nou, şi necesita o rechemare în service.

