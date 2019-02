Cel mai mare magazin online din România, eMAG.ro, are în această perioadă oferte foarte bune la televizoare cu diagonală mare. Iată câteva modele pe care să le cauți în lista de reduceri eMAG:

Televizor LED Smart Samsung, 108 cm, 43MU6172, 4K Ultra HD. Priveste imagini in detalii realiste. Vei avea parte de o adevarata experienta HDR cu luminozitate impresionanta si umbre pline de detalii. UHD Dimming imparte ecranul in portiuni separate pentru a optimiza culoarea, claritatea si nivelurile de negru profund si alb imaculat pentru contrastul perfect. Mai multe detalii și alte oferte și... citeste mai mult