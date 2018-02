Vineri, 09 Februarie, 12:07

A 23-a ediția a Jocurilor Olimpice de Iarnă 2018 are loc în Coreea de Sud. Operatorul internațional de pariuri Betano.com a realizat un Top 10 al celor mai interesante lucruri care merită știute despre acest mare eveniment. În plus, puteți afla dintr-un material video care a fost singura medalie obținută de România la Olimpiada de Iarnă.

Va câștiga România vreo medalie la JO 2018?

Stadionul Olimpic din Pyeongchang are 35.000 de locuri și a costat 109 milioane de dolari. Organizarea Jocurilor din Coreea de Sud va costa 15 miliarde de euro, față de ediția precedentă din Rusia cotată la amețitoarea

