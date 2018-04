Top 10 cele mai frumoase destinatii pentru un city break in luna mai De ce sa amani vacanta pana la vara cand anul acesta luna mai iti pune in calendar doua ocazii sa iti faci bagajele si sa pornesti in concediu? Fie ca alegi weekendul prelungit de la inceputul lui mai (27 aprilie - 1 mai) sau pe cel de la finalul lunii (25-28 mai), cand sunt Rusaliile, echipa din spatele motorului gratuit de cautare a ofertelor de calatorie momondo.ro a pregatit o selectie a celor mai bune destinatii pentru un city break la inceput de vara.

