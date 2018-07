Top 10 cele mai bune telefoane cu Android In ziua de azi, un simplu smartphone, chiar de slaba calitate, este mai puternic decat o intreaca instalatie de computere americane din anii 1980 si pana in 1995. Versatile, cu procesoare puternice, camere din ce in ce mai performante si memorie din ce in ce mai mare, prin aplicatiile pe care le putem utiliza putem chiar sa le transformam in telecomenzi ori sa jucam jocuri de inalta performanta grafica.

Totusi, sigur va intrebati cam care sunt cele mai performante smartphone-uri utilizatoare de Android, cel mai raspandit sistem de operare din lume? Am... citeste mai mult

