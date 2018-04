Maria Pop Timaru creează obiecte - ghicitori, care ascund o poveste care trebuie descifrată. Lucrează cel mai mult cu ceramica glazurată.

COOLTURA Too much - expoziție de obiecte-ghicitori EMBED VIDEO LINK CU VIDEO Embed: Link: Maria Pop Timaru este nepoata cunoscutei ceramiste Eugenia Pop și e doctor în Arte Vizuale. De aproape 20 de ani crează sculpturi, instalaţii, obiecte şi performance, dar s-a specializat în ceramică sub îndrumarea mătuşii sale.

Lucrările Mariei Pop Timaru sunt de fapt obiecte-ghicitori care provoacă vizitatorii. De la shaorme gigant, cârnaţi, o maşină a timpului, şi până la faimosul Oracol, traseul printre creaţiile artistei poate fi... citeste mai mult

azi, 18:56 in Cultura-Media, Vizualizari: 54 , Sursa: TVR in