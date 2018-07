Toni Puiu, Ion Scupra şi Dimciu Nacee s-au asociat în firma Tony Nd Agrotour SRL. În baza cererii din data 30.05.2018 şi a actelor doveditoare depuse, Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa a dispus autorizarea constituirii, înmatriculării şi înregistrării societăţii Tony Nd Agrotour SRL.



Sediul social al firmei este în municipiul Constanţa. Tony Nd Agrotour SRL are ca obiect de activitate „restaurante“. Capitalul social, de 82.800 de lei, integral vărsat, este compus din 8.280 de... citeste mai mult