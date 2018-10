Adrian Toni Neacșu, fost membru CSM, dezminte o informație apărută ”pe surse”, că numele său ar fi vizat pentu a-l înlocui pe Tudorel Toader, în eventualitatea unei remanieri.

”Dezmit categoric orice intenție sau discuție în legătură cu o astfel de posibilitate. Nu am cunoștință ca numele meu să fi fost folosit într-un astfel de context. Nu fac și nu am făcut vreodată politică.

Nu am să încurajez discuțiile care vizează o decizie pur politică și cu care nu am nimic de-a face, deși personal consider că d-ul Tudorel Toader are un mandant consistent și valoros cum de mult nu a mai fost la Ministerul Justiției. Deci, fake news, sau, cel puțin, pentru că nu... citeste mai mult