"Dacă se va dovedi că acest Protocol a fost aplicat - cu echipe mixte, planuri de acţiune şi probe obţinute în comun - pentru dosare în care s-au dat în cele din urmă condamnări penale, atunci înseamnă că cel puţin din 2009 încoace am avut o justiţie de tip NKVD. Nu există alt precedent în lumea civilizată în care justiţia să fie astfel subordonată serviciilor secrete. Suntem un stat de drept eşuat, jalnic, ruşinos şi nu contează câţi dintre noi am ştiut sau nu asta, este suficient că s-a putut întâmpla aşa. Este un faliment al instituţiilor, al regulilor şi al mecanismelor de control şi autocontrol, dar şi al tuturor celor care am deţinut funcţii publice în stat şi chiar al... citeste mai mult

