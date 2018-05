Fostul judecator CCR,Toni Greblă, a fost achitat pe linie in dosarul in care era acuzat de trafic de influenta, fals in declaratii, efecturarea de operatiuni economice si constituire de grup infractional organizat, un dosar in care a fost retinut pentru 24 de ore. Decizia judecatorilor vine la o zi dupa ce judecatorii l-au achitat pe fostul premier Victor Ponta si pe fostul ministru Dan Sova.

Toni Greblă a povestit în exclusivitate pentru Antena 3 ce s-a ascuns în spatele acuzaţiilor care i s-au adus.

