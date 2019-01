Secretarul general al Guvernului, Toni Greblă, a declarat pentru AGERPRES că refuzul preşedintelui Iohannis privind numirile de miniştri la Dezvoltare şi Transporturi a fost unul politic şi nu are "nicio legătură cu prevederile constituţionale sau cu îndeplinirea unor condiţii pentru a putea fi numit ministru".

''Este clar că refuzul preşedintelui a fost unul politic, determinat de atitudinea constantă pe care o are în privinţa coaliţiei de guvernare şi a Guvernului, şi nu are nicio legătură cu prevederile constituţionale sau cu îndeplinirea unor condiţii pentru a putea fi numit ministru. Lia Olguţa Vasilescu, spre exemplu, era ministru în exerciţiu, astfel încât la data... citeste mai mult

