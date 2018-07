Tonele de diamante de sub picioarele noastre!

O comoară imensă se află chiar sub picioarele noastre: peste un milion de miliarde de tone de diamante se găsesc sub suprafaţa Terrei, arata cercetările de ultima ora ale oamenii de ştiinţă de la Massachusetts Institute of Technology (MIT).



Goana după diamante trebuie să mai aştepte, uriasa cantitate de pietre preţioase gasindu-se la o adancime de 145 pana la 240 kilometri, mult peste performantele echipamentelor de foraj moderne. ''Nu putem ajunge la ele, dar sunt mai multe diamante decât ne imaginăm'', a spus Ulrich Faul, de la departamentul de... citeste mai mult