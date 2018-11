”Prizonieri într-o ţara lovită de ciuma roşie! Guvernatorul BNR anunţa saptamăna aceasta că pâinea se va scumpi deşi am avut cea mai mare producţie de grâu din Europa. Un paradox românesc al timpurilor noastre, intr-o ţară stăpânită de un om viclean şi disperat. Sub această guvernare toxică, s-au dat peste cap toate principiile economiei de piaţă”, scrie Eugen Tomac pe pagina sa de Facebook.

Liderul PMP spune că România este o ţară care are creştere economică record în UE, dar unde sărăcia se adânceşte; o ţară unde salariile la stat cresc ameţitor, dar unde se dublează numărul copiilor analfabeţi; o ţară unde se măreşte, pe zi ce trece, numărul maşinilor... citeste mai mult

azi, 15:09 in Politica, Vizualizari: 44 , Sursa: Adevarul in