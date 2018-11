Preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat vineri că Guvernul nu are de gând să construiască niciun spital regional, iar PSD încearcă să mintă românii cu privire la acest subiect.

"Am observat cum PSD încearcă să mintă românii spunând tot felul de trăsnăi legate de priorităţile din Sănătate. (...) Domnul Dragnea ne prezenta cât de mult se va schimba România punând în aplicare celebrul program de guvernare 'Îndrăzneşte să crezi'. Cei de la PSD vorbeau de construcţia a 8 spitale regionale. Am găsit în programul de guvernare câteva elemente care trebuie readuse în discuţie. Când au redepus noul program de guvernare, o dată cu instalarea Guvernului...

