Preşedintele Partidului Mişcarea Populară (PMP), Eugen Tomac, a declarat miercuri, la Galaţi, într-o conferinţă de presă, că fuziunea cu Partidul Naţional Liberal (PNL) se va face atunci când PMP va putea înghiţi PNL.

Liderul PMP a precizat că deşi cele două partide fac parte din marea familie politică a popularilor europeni, PMP are propria identitate, iar subiectul fuziunii nu intră în discuţie în momentul de faţă, sub nicio formă.

"Noi suntem un partid care are propria identitate, aşa ne-am creat. Suntem un partid popular,... citeste mai mult

acum 16 min. in Politica, Vizualizari: 8 , Sursa: Jurnalul National in