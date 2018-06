”De aproape un an şi jumătate, toată ţara este ţinută in captivitate pentru că domnu’ Liviu are o agendă proprie foarte clară şi are de gând să facă praf totul, poate-poate scapă. Faptul că PSD a luat-o la vale nu mai este o surpriză pentru nimeni, oricât ar umfla sondajele şi ar plânge la televizor corul de bocitoare în frunte cu Dăncilă, cum nu pot ele săracele să guverneze din cauza statului paralel. Adevărul este unul singur şi nu-l mai poate deforma nimeni. Domnu’ Liviu trebuie să înţeleagă că, pentru el, linia de final nu e în «20 20», ci mult... citeste mai mult

