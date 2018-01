"Am decis astazi sa ma retrag din functia de ministru al Energiei. Am ales asa pentru ca imi doresc sa fiu aproape de familie, dupa un an plin de activitate si de provocari, dintre cele mai grele". Asa isi motiveaza Toma Petcu (ALDE) decizia de a se retrage din functia de ministru al Energiei. Reamintim ca in locul sau a fost propus Anton Anton, tot de la ALDE. Toma Petcu spune ca la finalul unui an de mandat, retrospectiva il multumeste.

