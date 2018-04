Toma Dimitriu revine la ARCUB cu un proiect internațional

Patru muzicieni din Italia, Spania, Statele Unite și România pregătesc pentru 10 mai, ora 20:00, la ARCUB, Sala Mare un concert de jazz exploziv în cadrul stagiunii Artist in Residence. Liderul cvartetului internațional este tânărul pianist și compozitor Toma Dimitriu, unul dintre cei mai activi muzicieni ai noii generații de artiști români.



Toma Dimitriu a cântat pentru prima dată în cadrul primei stagiuni Artist in Residence într-una dintre cele mai interesante colaborări ale jazzului românesc, The Pale Dot, cu Mircea Tiberian, curatorul stagiunii curente de jazz.

Pentru concertul Soulful Encounters din 10 mai, Toma Dimitriu... citeste mai mult

