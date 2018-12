Cântăreţul britanic Tom Jones va concerta în premieră la Cluj-Napoca, la Sala Polivalentă BTarena, pe 26 iunie 2019, iar biletele au fost puse deja în vânzare, potrivit organizatorilor, Emagic.

Pentru prima dată la Cluj-Napoca, dar nu şi în România, Tom Jones va aduce publicului piesele sale celebre „It’s Not Unusual”, „Kiss”, „Delilah”, „I’ll never fall In Love Again” şi „If I Only Knew”.

În cariera sa de peste 50 de ani, Tom Jones, în vârstă de 78 de ani, a avut un impact puternic asupra stilurilor muzicale...