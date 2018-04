Vedeta din "The Mission: Impossible" Tom Cruise a primit Premiul "Pionierul anului" de la Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation în cadrul unei ceremonii desfăşurate la CinemaCon, relatează Press Association.

Actorul a declarat că este o onoare să fie numit "Pionierul anului" şi a postat o poză pe Instagram în care ţine premiul în mână.

"A fost o onoare să fiu distins aseară la #CinemaCon cu Premiul 'Pionierul anului' acordat de Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, o organizaţie care face atât de mult pentru atât de multe persoane", a precizat el în mesajul... citeste mai mult