Toleranta in viata de zi cu zi: cei patru pasi ai psihologului Lenke Iuhos

Romania se afla pe locurile fruntase in Europe atunci cand vine vorba de sovinism cultural, 66% dintre romani sunt de parere ca, indiferent ca oamenii nu sunt perfecti, cultura noastra este mai buna decat a altora. Studiul realizat de Pew Research Center arata ca doar grecii (89%), rusii (69%), bulgarii (69%) si bosniacii (68%) sunt in fata noastra in ceea ce priveste atitudinile de superioritate fata de alte popoare. La polul opus regasim tari precum Spania (20%), Estonia (23%) sau Suedia (26%).

In opinia psihologului Lenke Iuhos, sovismul cultural – adica afirmarea superioritatii unei natiuni asupra altora – este o atitudine puternic nociva care s-a propagat in ultimile... citeste mai mult

Sursa: Info Braila