Pauza de Paști nu le-a priit deloc utiștilor, care au revenit pe călcâie în iarbă și au fost taxați de o echipă mult mai motivată și chiar proaspătă din punct de vedere fizic, în ciuda celor 90 de minute oficiale disputate joi și o zi întreagă pe drum spre Arad.

Parcă, „roș-albii” s-au resetat din nou și pierd primul meci la Șiria și sub comanda lui Ionuț Popa. „Am avut o evoluție sub așteptări, cred că cea mai proastă din acest campionat. Majoritatea jucătorilor au evo­luat sub nivelul lor sau au făcut-o la cel mai slab nivel al lor. De obicei, când 7-8 fotbaliști joacă prost este foarte greu să câștigi, dar dacă toți zece și portarul au evoluție slabă se întâmplă să... citeste mai mult