Parlamentul Regatului Unit a respins miercuri moţiunea de cenzură împotriva guvernului condus de Theresa May, la numai o zi după ce s-a pronunţat clar împotriva premierului, prin votul privind acordul pentru Brexit. După rezultatul de miercuri seara din Camera Comunelor, purtătorul de cuvânt al prim-ministrului May a declarat că nu exclude retragerea din Uniunea Europeană fără acord, iar ministrul muncii, Amber Rudd, a afirmat că nicio opţiune nu poate fi exclusă, nici măcar amânarea Brexit-ului, transmite Reuters.

