Toate obiectele din metale pretioase vor primi marca statului Roman, pentru a stopa evaziunea fiscala Executivul a adoptat joi o Ordonanta de Urgenta care prevede ca, de la 30 iunie 2018, pe teritoriul Romaniei se vor comercializa numai obiecte confectionate din metale pretioase, ce au primit marca oficiala a statului. Pana la aceasta data, bijuteriile se vor vinde in starea in care sunt in prezent, fara marca.

Nelu Barbu, purtatorul de cuvant al Guvernului, a declarat ca masura adoptata de Executiv are rolul de a stopa fenomenul evaziunii fiscale, dar si de a evita eventualele falsuri.... citeste mai mult