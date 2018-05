Simona Halep, Mihaela Buzărnescu şi Alexandra Dulgheru vor evolua toate la aceeaşi oră. Partidele lor vor începe la ora 12.00, fiind primele partide pe terenurile pe care au loc.

Turul I

Simona Halep vs Allison Riske

Turul II

Mihaela Buzărnescu vs Rebecca Peterson

Alexandra Dulgheru vs Anett Kontaveit

Irina Begu şi Ana Bogdan s-au calificat şi ele în turul secund, dar vor evolua joi.

