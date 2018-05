Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, cresterea ratei dobanzii de politica monetara de la 2,25% la 2,50% pe an, incepand din 9 mai.

"Majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50% pe an de la 2,25% pe an incepand cu data de 8 mai 2018", se arata in comunicat.

Astfel, BNR a anuntat si majorarea ratei dobanzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an de la 1,25% pe an si a ratei dobanzii aferente facilitatii de creditare la 3,50% pe an de la 3,25% pe an, incepand cu data de 8 mai.

BNR a decis pastrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor in lei si in... citeste mai mult