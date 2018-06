Vezi galeria foto

♦ Indicele financiar BET-FI are minus 8% anul acesta, fiind primul indice bursier de la Bucureşti care a intrat în teritoriul negativ ♦ Spre comparaţie, indicele BET are plus 6,5%, iar indicele BET-TR al dividendelor a urcat cu 12,6%.

Toate cele cinci societăţi de investiţii financiare (SIF-uri) sunt pe minus de la începutul anului, chiar şi cu 25% aşa cum este cazul SIF Muntenia, după ce 2017 a fost un an de vis pentru acestea, iar acum investitorii îşi marchează din profituri şi sunt... citeste mai mult